Від сьогодні Харківщина має гімн краю

Харків. 15 вересня. УНІАН. Депутати Харківської обласної ради затвердили текст і музику гімну Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене практично одноголосно на святковому засіданні LXI сесії V скликання Харківської облради, присвяченому 245-річчю Харківської області.

За словами голови Харківської облради Сергія ЧЕРНОВА, на конкурс надійшло понад 10 проектів гімну області, але переможцем стала композиція на музику композитора Володимира ДАШКЕВИЧА та слова харківської поетеси Людмили ПЕТРИК.

Хор та симфонічний оркестр Харківської обласної філармонії під керівництвом заслуженого діяча мистецтв, головного диригента філармонії Юрія ЯНКО виконав спочатку проект гімну, а потім затверджений депутатами гімн Харківської області.

Автор слів гімну Л.ПЕТРИК подякувала депутатам за високу оцінку гімну та висловила сподівання, що новий символ області слугуватиме об’єднанню територіальної громади області.

«З сьогоднішнього дня у Харківської області є не тільки герб і прапор, а тепер і гімн. Це об’єднуючі символи. Сподіваюся, що під цим гімном, гербом і прапором ми будемо жити в мирі й злагоді», - сказала Л.ПЕТРИК.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН високо оцінив новий символ області, наголосивши на тому, що такого «потужного» гімну не мають навіть деякі країни світу.

«Скільки людей, стільки буде й думок. Мені дуже сподобався гімн із того моменту, коли я почув музику. Слова, які, як мені здається, я вже знаю все життя, Я їх чув зовсім нещодавно, але таке враження, що й музика, й слова знайомі мені багато років. Як на мене, то такого гімну немає навіть у багатьох країн, не те, що в інших областей. Він потужний, він урочистий, він як справжній марш, змушує постійно бути в динаміці, а не застигати. Класний гімн!», - підкреслив М.ДОБКІН.

На думку С.ЧЕРНОВА, новий гімн дасть можливість населенню області «пишатися своєю малою батьківщиною» та внесе додатковий об’єднуючий фактор для громади.

ГІМН ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Слобожанський край заможний,

В мирі й злагоді живи

Дай нам гідну долю, Боже,

Й на добро благослови

Із далеких віків

Знає весь світ моїх земляків

Від батьків до синів

Зміцнює силу рід козаків

Приспів:

Харківщино, земле слобожанська,

Вірні ми тобі на все життя

Матір Божа Озерянська

Освятила наше майбуття.

У єдиній у родині

З кожним роком розквітай,

Солов`їний і гостинний

Слобожанський вільний край

Із далеких віків

Знає весь світ моїх земляків

Від батьків до синів

Зміцнює силу рід козаків

Приспів.

Синє небо й зріле жито

На державних прапорах

Хай зростають наші діти

І новий долають шлях

Із далеких віків

Знає весь світ моїх земляків

Від батьків до синів

Зміцнює силу рід козаків

Приспів.