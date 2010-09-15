На ремонт харківських доріг виділять понад 800 млн. грн. - Добкін

Харків. 15 вересня. УНІАН. На ремонт доріг і реконструкцію доріг Харківських області до кінця року планується виділити понад 800 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, право на проведення матчів фінальної частини Євро-2012 в Харкові дає можливість залучати в розвиток економіки області кошти з бюджетів різних рівнів.

«Євро-2012 для нас – це можливість залучити в підготовку регіону та міста Харкова якомога більше коштів з усіх бюджетів, перш за все з державного», - сказав М.ДОБКІН.

Він підкреслив, що цього року на ремонт і реконструкцію доріг області виділена та буде засвоєна до кінця року безпрецедентна сума – понад 800 млн. грн.

«У цьому році в Харківській області на ремонт та реконструкцію доріг витрачено та буде засвоєно до листопада більше 800 млн. грн. Ніколи таких грошей на дороги не виділялося. Сьогодні 370 млн. грн. засвоюється на дорогах області, це об’їзна дорога навколо Харкові й ті гроші, які ми могли виділити з обласного бюджету, і близько 450 млн. засвоюється на дороги міста Харкова», - зазначив він.

За словами М.ДОБКІНА, велика сума коштів витрачається на добудування станцій Харківського метрополітену та придбання нового рухомого складу для міського електричного транспорту, а також на фінансування реконструкції та будівництва на аеродромному комплексі Міжнародного аеропорту «Харків».

«У найближчі дні почне заїжджати на дороги Харкова та перевозити людей 150 нових автобусів вітчизняного виробництва й 150 нових тролейбусів», - зауважив губернатор.

«Для нас проведення чемпіонату Європи – максимально вигідний проект в економічному плані. Ми вже вливаємо в економіку міста й області мільйони гривень. Це робочі місця, це зарплата, це податок на прибуток», - підсумував М.ДОБКІН.