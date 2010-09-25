Литвин: в Україні хибно розуміють поняття двомовності

Харків. 25 вересня. УНІАН. Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні хибно розуміють поняття двомовності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив у п’ятницю на прес-конференції у Харкові.

”У мене немає особливої думки з приводу двомовності, у мене є здоровий глузд і відповідальність. У даному випадку ніхто не заперечує проти того, що історично склалася двомовність. І коли ми говоримо про те, що у нас має бути двомовність, я розумію так, що у нас повинні знати і українську, і російську мову, а не так, що двомовність – це знати тільки російську, а українська – ”по боку”. Вибачте мені за такий жаргонний підхід, але багато хто розуміє це так”, - заявив В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що українська мова – ”це не говірка, це повноцінна мова”. ”Я вважаю, що сьогодні треба було б забезпечити той, якщо хочете, природний консенсус, який у нас був. Адже ніхто не давив, по суті, до 2004 року, і у нас склалося природне мовне середовище. Адже мова – це, перш за все, конкурентне середовище, вона як джерело – завжди проб`є собі дорогу”, - вважає спікер.

На думку В.ЛИТВИНА, мовна політика держави має надавати преференції громадянам, але не службовцям. ”Треба, на мій погляд, для старшого покоління дати можливість спокійно жити. У тому числі, в питаннях мовної сфери. Простий приклад: у Криму люди старшого віку купують ліки. У пам`ятці рекомендації викладені українською та англійською мовами. Але це, по суті, наруга над людиною. Української вона не знає, англійської вже ніколи не знатиме. Але чому не зробити (напис) ще й російською мовою?! І буде спокійно! Невже ми на цьому будуватимемо політику? Я вважаю, що людям треба дати свободу в цьому питанні, а чиновник повинен знати і українську, і російську, і, бажано, англійську, бо сьогодні 98% наукової інформації – англійською мовою”, - зазначив В.ЛИТВИН.

Голова ВР додав, що у Верховній Раді зареєстровано вже 7 законопроектів з цього приводу, і вони ще до початку розгляду спричиняють протистояння. ”Я розумію, що різні сторони перед виборами нагнітають ситуацію, щоб закріпити за собою електорат. Я цього слова не сприймаю, тому що це має на увазі щось одноразове. Перед виборами не потрібно дратувати людей цією темою. А після виборів можна спокійно обговорити цю тему, вийти на громадські слухання і прийняти відповідне рішення”, - вважає В.ЛИТВИН.

Коментуючи заяви представників БЮТ про блокування розгляду законопроекту про мови, який внесла Партія регіонів, В.ЛИТВИН сказав: “Блокування трибуни – це обмеження свободи, у тому числі – обмеження свободи слова”.