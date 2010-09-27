У вересні Харківщина скоротила борги із зарплати

Харків. 27 вересня. УНІАН. З початку вересня загальні борги із виплати заробітної плати в Харківській області зменшені на 10,8 млн. грн. і станом на 24 вересня становлять 108,8 млн. грн.

Про це повідомляє сайт облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Олену ЗАХУЦЬКУ.

За її даними, згідно з планом невідкладних заходів, у вересні борги мали бути скорочені на 6,4 млн. грн.

Скорочення відбулося на економічно активних підприємствах. Повністю розрахувалися з працівниками ВАТ «Трансзв’язок» - 400 тис.грн., Ізюмський завод офтальмологічної лінзи – 269 тис. грн., ТОВ «Харківспецмаш» - 247 тис. грн.

Найбільші суми боргу виплачені працівникам ДП «Харківський завод електроапаратури» - 2 млн. грн., КП «Міськелектротранс» - 1,1 млн. грн., ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» - 705 тис. грн., ВАТ «Книжкова фабрика ім. Фрунзе» - 518,4 тис. грн.

Разом з тим, станом на 24 вересня на державних підприємствах залишається невиплаченою заробітна плата в сумі 57,3 млн. грн. Не відбувається погашення боргів з оплати праці на авіазаводі (сума боргу 8,1 млн. грн.), ДП «Завод ім. Малишева» (2,6 млн. грн.), ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» (18,6 млн. грн.).

Як зазначила О. ЗАХУЦЬКА, на ДП «ХЕМЗ» заборгованість із заробітної плати становить 5,6 млн. грн. «Згідно із затвердженим графіком погашення заборгованості джерелом фінансування визначені кошти, що мають надходити від ТОВ «Силові енергетичні машини - ЕМЗ». Проте, вони надходять з порушенням термінів, внаслідок чого графік не виконується. У серпні необхідно було виплатити 1934,8 тис. грн. заробітної плати, фактично погашено лише 28 тис. грн. У вересні графік також не виконується, в рахунок погашення боргу виплачено 1,6 млн. грн.», - сказала О.ЗАХУЦЬКА.