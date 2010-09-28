У Харкові відкрився сільськогосподарський ярмарок

Харків. 28 вересня. УНІАН. У Харкові на площі Свободи відкрився перший сільськогосподарський ярмарок.

Ярмарок, на якому харків`яни можуть купити всю аграрну продукцію, яка виробляється в

Харківській області, працюватиме з 28 вересня по 31 жовтня. Ціни на всі види товарів значно нижчі ринкових завдяки тому, що з ланцюжка виробник - покупець виключений посередник, повідомляє сайт облдержадміністрації.

За словами заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА, ярмарок дає можливість жителям Харкова придбати всі необхідні продукти високої якості та за низькими цінами.

«Тут тільки натуральна продукція, яка сьогодні в Харківській області виробляється як у тваринництві, так і в рослинництві. Люди хочуть отримувати тільки натуральні продукти та з перших рук. От сьогодні тут немає посередника - і ціни нижчі для будь-якого виду продукції. Ви пам`ятаєте недавні розмови, що не вистачить хліба в Харківській області, а сьогодні про це вже забули. Тепер те ж саме з гречкою, я підходив сьогодні до прилавків - лежить гречка по 9 - 10 гривень. Цукор тут можна купити по 7 - 7,50 гривень за кілограм, соняшникову олію - по 9 гривень, яблука - по 2,50, картоплю - по 4 гривні, борошно по 2,50 гривень за кілограм. Тут вся продукція представлена в достатній кількості, все те, що потрібно людям», - розповів В.АЛЕКСЕЙЧУК.

За його словами, на ярмарку представлена продукція всіх 27 районів області. Що стосується безпосередньо сільгосппідприємств, то для них встановлено чергу, щоб кожен день на площі був представлений широкий асортимент продукції. Крім цього аграрії зможуть продавати свій товар і у всіх 9 районах Харкова.

«Ярмарок ми тут будемо проводити щодня, і по 9 районах міста Харкова - по суботніх і недільних днях. За кожним районом закріплені сільськогосподарські райони, вони про це знають і будуть вивозити в ці райони свою продукцію», - повідомив В.АЛЕКСЕЙЧУК.