Металіст везе зі Львова 3 очки

16 жовтня гра з Волинню

Харків. 4 жовтня. УНІАН. У виїзному матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу 3 жовтня харківський Металіст у Львові завдав поразки місцевим Карпатам. Гра, що проходила на стадіоні «Україна», завершилася з рахунком 1:0 на користь харків’ян. Гол у ворота Карпат на 73-й забив хвилині Олійник. Склад Металіста: Дишленкович, Вільягра, Романчук, Папа Гуйє, Обрадович (к), Едмар, Фініньо (Кайта 88), Шелаєв, Олійник (Пшеничних 78), Тайсон, Воробей (Бордіян 68). Запас: Старцев, Березовчук, Поступаленко, Лисенко. Карпати: Руденко, Годвін (Мартинюк 26), Кополовець, Федецький (к), Голодюк, Чечер, Кузнєцов, Гурулі (Г. Баранець 66), Тубіч, Кожанов (Гудима 77), Авелар. Запас: Тлумак, Б. Баранець, Мілошевіч, Петрівський. Суддя матчу зробив 9 попереджень (Кополовець 26, Гурулі 59, Голодюк 90 - Шелаєв 45, Фініньо 65, Олійник 76, Дишленкович 89, Обрадович 90 3, Тайсон 90 4). Наступну гру Металіст проведе на своєму полі 16 жовтня з Волинню.

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