Металіст везе зі Львова 3 очки

00:04, 04 жовтня 2010
Харьків
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16 жовтня гра з Волинню

Харків. 4 жовтня. УНІАН. У виїзному матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу 3 жовтня харківський Металіст у Львові завдав поразки місцевим Карпатам.

Гра, що проходила на стадіоні «Україна», завершилася з рахунком 1:0 на користь харків’ян.

Гол у ворота Карпат на 73-й забив хвилині Олійник.

Склад Металіста: Дишленкович, Вільягра, Романчук, Папа Гуйє, Обрадович (к), Едмар, Фініньо (Кайта 88), Шелаєв, Олійник (Пшеничних 78), Тайсон, Воробей (Бордіян 68).

Запас: Старцев, Березовчук, Поступаленко, Лисенко.

Карпати: Руденко, Годвін (Мартинюк 26), Кополовець, Федецький (к), Голодюк, Чечер, Кузнєцов, Гурулі (Г. Баранець 66), Тубіч, Кожанов (Гудима 77), Авелар.

Запас: Тлумак, Б. Баранець, Мілошевіч, Петрівський.

Суддя матчу зробив 9 попереджень (Кополовець 26, Гурулі 59, Голодюк 90 - Шелаєв 45, Фініньо 65, Олійник 76, Дишленкович 89, Обрадович 90 3, Тайсон 90 4).

Наступну гру Металіст проведе на своєму полі 16 жовтня з Волинню.

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