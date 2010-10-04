Платіні: Україна та Польща впораються з підготовкою до Євро-2012

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ переконаний, що Україна та Польща повною мірою справляться з підготовкою до Євро-2012.

Про це він сказав журналістам за підсумками проведення засідання виконкому УЄФА, яке відбулося в столиці Білорусі, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

За словами М.ПЛАТІНІ, в Україні були розгорнені колосальні зусилля, зокрема, в плані інфраструктури.

Президент УЄФА додав, що те ж саме можна сказати про Польщу.

«Там проблем немає», - сказав він.

М.ПЛАТІНІ зазначив, що експерти допомогли ухвалити рішення щодо оголошеного графіку проведення фінальної частини Євро-2012.

«Ми дотримуємося паритетного принципу», - сказав він.

Президент УЄФА додав, що на сьогоднішній день залишається ще провести певну роботу, «є певна стурбованість у плані транспорту, розміщення гостей».

«Але у нас є ще два роки роботи, тому ми переконані, що Україна та Польща справляться», - сказав М.ПЛАТІНІ.

У свою чергу присутній на прес-конференції президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС зазначив, що, «завдяки терпінню й мудрості виконкому, президента УЄФА, ми сьогодні в черговий раз посунулися вже фактично в календар матчів».

Г.СУРКІС зазначив, що на шляху підготовки до Євро-2012 в Україні виникало багато складнощів, проте сьогодні УЄФА своїм рішенням продемонстрував, що ми все ближче посуваємося до дати відкриття турніру.

«В Україні були проблеми з підготовкою до турніру, ще шість місяців тому УЄФА не був переконаний, що Україна справиться з усіма гарантіями, які на себе взяла, але переформатування влади в Україні дозволило в стислі терміни зробити серйозний ривок, і сьогодні ні в кого не виникає сумніву, що всі об`єкти будуть здані своєчасно», - сказав Г.СУРКІС.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА