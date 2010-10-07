Збірна України з боксу виграла у Харкові матч у збірної Марокко

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Національна збірна команда України з боксу отримала перемогу над національною збірною командою Марокко.

Як передає кореспондент УНІАН, другий міжнародний матч між командами, що пройшов 6 жовтня у Харкові, завершився з рахунком 26:14 на користь українських спортсменів.

Коментуючи зустріч, віце-президент Харківської обласної організації Федерації боксу України, член виконкому ФБУ Леонід ЗАДОРОЖНИЙ зазначив в інтерв’ю УНІАН, що обидві команди показали достатньо високий рівень майстерності.

«Склади обох команд були сильними, серед африканців, зокрема, виступали сім чемпіонів континенту, а також призери чемпіонатів світу і Олімпійських ігор, тож протистояння виявилося досить напруженим», - сказав Л.ЗАДОРОЖНИЙ.

За його словами, «боксери обох команд продемонстрували гарну техніку і фізичну підготовку, проте українці були трохи сильнішими і здобули 6 перемог, 3 - програли при одній нічиїй в одинадцяти боях».

Л.ЗАДОРОЖНИЙ нагадав, що перша зустріч цих команд, яка пройшла 2 жовтня в Івано-Франківську, також завершилася перемогою збірної України.

У складі української команди в Харкові перемоги по очках у своїх боях здобули харків`яни Денис ШКАРУБО (вагова категорія до 49 кг) і Станіслав ПОДОЛЬСЬКИЙ (69 кг), Микола БУЦЕНКО (56 кг) з Донецька, Богдан ШЕЛЕСТЮК (64 кг, Суми) і Євген ХИТРОВ (75 кг) з Дніпропетровської області, Денис ПОЯЦИКА (91 кг, Полтавська область). Олександр ШЕПЕЛЮК (52 кг, Рівне) закінчив свій поєдинок внічию. Харків`яни Артем МАРТИНЮК (60 кг) і Віктор МАКАРИЦЬКИЙ (60 кг), а також Володимир ЮЩЕНКО (64 кг, Черкаси) – програли бої.

Л.ЗАДОРОЖНИЙ відмітив, що керівництво команди Марокко «схвально відгукнулося про рівень наших спортсменів і виявило великий інтерес до української школи боксу». Зокрема, сказав він, «вони планують залучити до роботи в їхній збірній українських тренерів».

Фахівець додав, що команда Марокко останнім часом виступала в багатьох країнах Європи, зокрема в Болгарії, Румунії, Німеччині та Росії, але «найбільших інтерес до співпраці марроканці виявили саме з українцями».