Уряд може грошима підтримати розробку генпланів обласних центрів - Азаров

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Уряд готовий наполовину сплатити витрати на розробку генерального плану для кожного обласного центру країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на нараді з питань соціально-економічного розвитку країни, яка проходила в Миколаївській облдержадміністрації.

«Генеральний план повинен бути у кожного обласного центру. Ми готові з вами разом прийняти витрати на створення генплану розвитку кожного обласного центру. Наполовину профінансуємо. Думаю, за рік по кожному обласному центру, включаючи Миколаїв, затвердимо генеральні плани. Не на місцевому рівні, а на рівні Кабінету міністрів, із тим щоб будь-які зміни не так-то легко було зробити, щоб він дійсно був генеральним планом розвитку. Ось це - промислова зона, ось це - спальна зона. Потрібен міст – разом із вами зробимо міст», - сказав М.АЗАРОВ.