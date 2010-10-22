Тимошенко: усе «найцікавіше» почнеться після виборів
Лідер опозиції промовляла в Харкові
Харків. 22 жовтня. УНІАН. Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян виявити активність на місцевих виборах, аби не дозволити сформувати більшість владі, яка вже запланувала після завершення виборчого процесу підвищити на 50-70% тарифи на тепло.
Про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала в четвер на прес-конференції в Харкові, повідомляється на її сайті.
"Сьогодні всі теплокомуненерго отримали нову ціну на газ для генерації тепла. І команда дуже проста: як тільки завершаться вибори, виписуйте людям нові платіжки на тепло. Вони від 50 до 70% більше, ніж були в 2009 році", - стверджує Ю.ТИМОШЕНКО.
Лідер "Батьківщини" також закликала місцеві громади своєю участю у виборах не дозволити провладним силам сформувати в органах самоврядування більшість, аналогічну тій, яка створена у Верховній Раді.
"Усе саме "цікаве" почнеться після виборів, тому що зараз вони ще стримують свої апетити і свої бачення, як розвивати і як будувати нову країну", - повідомила вона.
"Якщо, наприклад, Партія регіонів та її партії-сателіти не приведуть в місцеву раду більшість, то наша команда ніколи в житті не дасть їм підвищити тарифи так, як вони хочуть. Тому що потрібно мінімізувати собівартість вироблення тепла, заощаджувати енергію, треба споживати газ українського видобутку", - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.