Тимошенко закликає людей «не створювати собі унікальних проблем»

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО закликає на місцевих виборах поставити Партії регіонів оцінку "незадовільно".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні заявила на прес-конференції в Харкові.

"Борються зараз у Харкові два кандидати, у яких, як мені сказали, майже однаковий рейтинг підтримки людей. Один кандидат в мери… я забула, де "кличка", де прізвище… Можете прізвище сказати? Гєпа? Це прізвище?.. Кернес прізвище? Вибачте, я не сильно в матеріалі, де кличка, а де прізвище… Чесно кажучи, дивно, що у нас всі політики, які при владі, мають клички… в нормальних країнах клички мають не люди, а наші молодші друзі", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мені приємно, що Арсен Аваков не має клички", - додала екс-прем`єр.

"І якщо подивитись, хто і чим у 90-ті роки займався, то кандидат від Партії регіонів займався дуже професійно наперстками. Реально займався, і є задокументовані речі. А Арсен Аваков був системним інженером, отримав гарну освіту і працював, використовуючи інтелект, а не наперстки", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"У мене запитання: навіщо ми собі створюємо унікальні проблеми, обираючи людину, в якої ні освіти, ні бачення… нічого, крім клички. Ми мали таку ситуацію в Києві. Ви знаєте, Черновецький має також кличку. Так само він фарбував під`їзди, розносив гречку. Тільки зараз ми його знайти не можемо, людина пропала без вісти… Заїхала так далеко, звільняючи дорогу новій владі, що зник з історії України. Я не хочу, щоб так було в Харкові", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

"І якщо у вас десь там в куточках серця залишилась довіра до Партії регіонів, то я прошу вас поставити їм зараз "незадовільно". Для того щоб вони замислилися, що ви чогось варті в цьому житті", - додала лідер БЮТ.