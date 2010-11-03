Добкін вважає, що у виборчу систему необхідно вносити корективи

Харків. 3 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації, керівник Харківської обласної організації Партії регіонів Михайло ДОБКІН вважає за необхідне вносити корективи у виборчу систему України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, коментуючи процес підрахунку голосів на місцевих виборах.

Зокрема, губернатор вважає, що законом мало відведено часу для роботи виборчкомів.

«60 днів для роботи територіальних виборчих комісій недостатньо. Люди, які працюють в територіальній виборчій комісії, втомилися. Вони виконували складну роботу до моменту голосування, провели непросту ніч під час виборів, тепер підраховують протоколи. Їм треба давати більше часу на підготовку», - сказав М.ДОБКІІН.