ДТП у Харкові: постраждало 7 осіб

Харків. 3 листопада. УНІАН. У Харкові в результаті зіткнення автомобіля «ВАЗ-21083» та автобуса «Рута» постраждало 7 осіб.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області.

За даними ЦЗГ, водій легковика на перехресті вул. Миру з пр. Фрунзе не зважив на знак «Дати дорогу», внаслідок чого допустив зіткнення з пасажирським автобусом, який рухався по пр. Фрунзе в напрямку пр. Московського.

У дорожньо-транспортній пригоді постраждали обидва водії транспортних засобів та 5 пасажирів автобусу, серед яких хлопчик 2008 року народження. Всіх постраждалих госпіталізовано до однієї з лікарень міста Харкова з ушкодженнями різного ступеня.