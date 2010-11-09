На Харківщині проведуть експеримент зі спрощення переходу кордону

Харків. 9 листопада. УНІАН. Україна в якості експерименту буде пропонувати для жителів прикордонних територій спеціальні картки, які дозволять за лічені секунди спеціальним обладнанням ідентифікувати особу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі програми обласного радіо «Зворотний зв`язок» поінформував харків’ян губернатор Михайло ДОБКІН.

За його словами, в Харківській області з 11 по 14 листопада відбудуться спеціальні навчання, де будуть присутні керівники прикордонних служб України і Російської Федерації. Якщо проект зі спрощення процедури переходу кордону буде схвалений обома державами, то його конкретна реалізація розпочнеться в Харківській області, - сказав М.ДОБКІН.

«Сьогодні фахівці, у тому числі й керівники регіональних митниць та прикордонних структур, говорять про те, що задіяти сучасні технології - означає істотно полегшити людям життя. Іноді навіть не потрібно великої кількості прикордонників, якщо є камера і пристрій, що зчитує картку», - зазначив губернатор.