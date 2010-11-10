Суд відмовив Авакову в перерахунку голосів

Харків. 10 листопада. УНІАН. Харьковский окружной апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы относительно отказа в удовлетворении иска о пересчете голосов на выборах городского головы.

Как передает корреспондент ИА «МОСТ-Харьков»,об этом заявил доверенное лицо кандидата в мэры Арсена Авакова Роман Москаль.

По его словам, коллегия судей оставила без изменений решение суда первой инстанции.

«Мы будем опять обращаться в суд с требованием повторного подсчета голосов, но уже по другим обстоятельствам», - сказал Москаль.

Он не захотел уточнить, о каких именно обстоятельствах идет речь. Отметил только, что на момент подачи первой жалобы они не были известны.