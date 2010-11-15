Результати 17-го туру Чемпіонату України з футболу
Турнірна таблиця
Харків. 15 листопада. УНІАН. Матчами у неділю завершився 17-й тур Чемпіонату України з футболу.
Арсенал - Зоря 1:1 (Матюхін 56 - Лазарович 73)
Таврія - Динамо 1:1 (Платон 55 - Мілевський 46).
Карпати - Кривбас 2:1 (Голодюк 9, Худобяк 71 - Воронков 73)
Волинь - Дніпро 1:1 (Пічкур 82 - Коноплянка - 41).
Перед матчем з Металістом динамівці вирішили загострити інтригу: не тільки безнадійно відстати від першого місця, а й поставити на кін другий рядок.
Таврія, Арсенал, Волинь і Зоря - команди "міцної середини" - групи з сімох команд, що набрали від 19 до 22 очки. Для їх становища логічні наполегливі бойові нічиї. Але Карпати в цю групу не хочуть і з 28 очками йдуть вперед, ближче до лідерів і Дніпра, у якого 29 очок.
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Раніше зіграли
Іллічівець - Ворскла 2:6 (Антонов 53, Кравченко 76 – Сачко 20, 60, 64, Маркоскі 43, Єсін 69, Селін 89)
Шахтар - Металург З 2:1 (Адріано 26 пен., Морено 63 – Пісоцький 72)
Металіст - Севастополь 4:0 (Дєвіч 32, 43 пен., Гуйє 76, Фініньо 86)
Оболонь - Металург Д 1:1 (Кучеренко 6 пен. - Мгуні 43)
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Ігри 18-го туру відбудуться
19 листопада
Севастополь (14) - Арсенал (22)
20 листопада
Зоря (19) - Шахтар (46)
Кривбас (17) - Волинь (22)
21 листопада
Металург Д (19) - Таврія (22)
Ворскла (22) - Оболонь (19)
Динамо (36) - Металіст (34)
Металург З (9) - Карпати (28)
Дніпро (29) - Іллічівець (17)