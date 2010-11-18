На харківському «майдані» згорнуто частину наметів

Харків. 18 листопада. УНІАН. У наметовому містечку на майдані Свободи у Харкові, учасники якого відстоюють право чесного вибору і вимагають перевиборів мера Харкова, скоротилося число наметів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні частина активістів демонтували 6 наметів і пішла з площі, а відтак у таборі залишилося 23 намети.

Коментуючи подію, один з координаторів містечка, депутат Харківської обласної ради Іван ВАРЧЕНКО зазначив, що «пішли ті, хто вважає, що такий спосіб боротьби себе вичерпав».

«Ті, хто вважає, що за свої права ще можна боротися такими методами, залишився, і таких більше, вони як жили і ночували, так і продовжують робити це», - сказав координатор.

«Люди, - додав він, - чекають відповіді Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, якому направлено листа з дев’ятьма тисячами підписів харків’ян, - вони вважають, що глава держави, як гарант дотримання конституційних прав і свобод, має забезпечити право на вільні і чесні вибори».

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів Харківського міського голови. 10 листопада зранку на площі Свободи з’явилися перші 6 наметів.

Згідно з оприлюдненим протоколом Харківської міської виборчої комісії, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців (30,09% голосів). Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів (29,46%).

А.АВАКОВ заявив про фальсифікації та наголосив, що готовий боротися за голоси, віддані за нього на виборах мера Харкова.

12 листопада до акції протесту проти визнання виборів мера Харкова приєдналися представники афганських громадських організацій, козаки та робітники одного з харківських підприємств.

15 листопада Харківська міська виборча комісія офіційно зареєстрував Г.КЕРНЕСА мером Харкова і оголосив, що він прийме присягу на сесії міськради 24 листопада.

15 листопада погоджувальна комісія Харківської міськради порекомендувала активістам прибрати намети, мотивуючи це необхідністю підготовки площі Свободи до святкування Нового року.