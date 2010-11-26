Харків. 26 листопада. УНІАН. У Харкові презентовані Талісмани Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, уперше в Харкові Талісмани з’явилися на прес-конференції, присвяченій урочистій церемонії представлення Талісманів Єаро-2012.

Учасники прес-конференції Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, заступник голови Харківською облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, директор Турніру, керівника МОК «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, Генеральний консул Республіки Польща у Харкові Ян ГРАНАТ, генеральний директор «МакДональдз Україна» Ян БОРДЕН та друга Євро-2012 Ігор КУТЄПОВ розказали про представлення Талісманів у Харкові, а також зробили пам’ятне фото.

Після цього Талісмани Євро-2012 розпочали презентаційний тур на відкритій платформі, яка відправилися по Харкову за маршрутом майдан Рози Люксембург, майдан Конституції, пров. Плетнівський, вул. Гамарника, пр. Гагаріна, вул. Аерофлотська, вул.Ромашкіна (Міжнародний аеропорт «Харків»).

Протягом дводенного туру Талісмани відвідають Міжнародний аеропорт «Харків», поспілкуються з харків’янами візьмуть участь у відкритті традиційного передноворічного дитячого турніру з футболу на призи Харківської міської ради, відвідають Харківську обласну спеціальну гімназію для дітей із вадами зору ім. Короленка, поспілкуються з вихованцями дитячої футбольної академії футбольного клубу «Металіст».

Як відомо, 16 листопада у Варшаві відбулася презентація офіційних Талісманів УЄФА Євро-2012. 17 листопада пройшла урочиста церемонія представлення Талісманів під час товариських матчів Швейцарія - Україна у Женеві та Польща – Кот-Д’Івуар у Познані. Талісмани протягом двох тижнів відвідають усі міста, де пройдуть матчі Євро-2012.

Офіційні талісмани Євро-2012: фігурки двох футболістів, які одягнуті у форму кольорів національних прапорів України та Польщі. На білій футболці польського футболіста – номер 20, а на жовтій футболці українця - номер 12.