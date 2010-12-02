На Харківщині збільшилися обсяги кредитування аграріїв

Харків. 2 грудня. УНІАН. Аграрії Харківщини з початку 2010 року отримали кредитів на 390 млн. грн. - у 1,8 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.

За його словами, збільшення кредитування сільгосппідприємств дозволило поліпшити їх матеріально-технічну базу. Так, за січень-вересень 2010 року аграрії придбали сільгосптехніки на 250 млн. грн. - в 1,7 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.