Аграрії Харківщині зрошуватимуть поля безкоштовною водою
Добкін сподівається на великі врожаї
Харків. 20 грудня. УНІАН. На Харківщині використання водних ресурсів для сільгосппідприємств, які зрошують посівні площі, буде безкоштовним.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН на засіданні колегії ХОДА і зборах адміністративно-господарського активу області.
«Для господарств, які займатимуться зрошуванням, вода буде безкоштовною. Ми це приймемо на рівні області», - сказав М. ДОБКІН.
Він підкреслив, що зрошування дозволяє в рази збільшити врожайність, тому облдержадміністрація стимулюватиме полив посівів.
Зокрема М.ДОБКІН відмітив, що водойми, які можна використовувати для зрошування, передаватимуться у власність за спрощеною схемою. Також стимулюватиметься будівництво нових зрошувальних водойм і водних свердловин.
«Ті з керівників сільгосппідприємств, які захочуть для зрошування робити свердловину, де це вигідно, ми звернемося до обласної ради, щоб їх узаконювали за найспрощенішою схемою», - підкреслив М. ДОБКІН.