Харківщина повернула лідируючі позиції за обсягом інвестицій

Харків. 27 грудня. УНІАН. Харківська область повернула лідируючі позиції за обсягом інвестицій.

Про це повідомив на підсумковій прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, спочатку навесні був великий відтік інвестицій з Харківської області.

«Це не були справжні інвестиції, це були так звані «портфельні» інвестиції. За великим рахунком, пішов один з гравців, який займався спекуляцією на фінансовому ринку Харківської області, і з його відходом пішли ті гроші, які він декларував і заявляв як інвестиції в цю сферу», - сказав М.ДОБКІН.

Він повідомив, що це була сума близько 50 - 58 млн. грн.

«Зараз ми заповнили те, що у нас було мінусом, ці 50 з гаком мільйонів інвестицій, плюс ще близько 30 млн. грн. було додатково залучено інвестицій в реальний сектор економіки. Це вже ті гроші, які не можна так просто взяти і винести за межі області, це верстати, обладнання, виробництво - все те, що працює на сьогодні, на завтра, на післязавтра і на тривалий час уперед», - підсумував губернатор.