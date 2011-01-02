На Харківщині під час пожежі загинули троє осіб
11:39, 02 січня 2011Харьків
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Трагедія в Червоній Поляні
Харків. 2 січня. УНІАН. У селі Червона Поляна Барвінківського району Харківської області у приватному житловому будинку 1 січня через необережність при палінні в нетверезому стані виникла пожежа, внаслідок якої загинуло троє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, вогнем пошкоджено ліжко.
Пожежно-рятувальні підрозділи МНС до гасіння пожежі не залучалися, пожежа самоліквідувалася.
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