Прокуратура «накрила» освітян, які крали в держави гроші

Харків. 5 грудня. УНІАН. На Харківщині органи прокуратури викрили трьох працівників районного відділу освіти, які протягом кількох років систематично розкрадали бюджетні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник прокурора Харківської області Олександр КИРИЛЮК.

О.КИРИЛЮК зауважив, що члени організованої злочинної групи вносили завідомо неправдиві дані в заявку для районного відділу Держказначейства на виділення коштів на виплату заробітної плати.

«Таким чином створювалася різниця коштів, яка потім викрадалася шляхом завідомо фальсифікованих касових ордерів», - сказав О.КИРИЛЮК.

Збитки від діяльності злочинної групи становлять понад 400 тис. грн. Справа повністю розслідувана та передана до суду. Члени групи обвинувачуються в розкраданні державного майна та посадовому підлозі.