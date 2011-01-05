У Катеринівці бізнесмен украв 236 тис. грн. і влаштував екологічну катастрофу

Харків. 5 січня. УНАІН. Лозівська міжрайонна прокуратура направила до суду кримінальну справу на керівника товариства з обмеженою відповідальністю, який своїми діями завдав державі збитків на 760 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник прокурора Харківської області Олександр КИРИЛЮК.

Він пояснив, що керівник підприємства витратив не за призначенням 236 тис. грн., які були виділені з державного бюджету на ремонт покрівлі складу ТОВ (покрівля була пошкоджена в результаті вибухів на 61 арсеналі в Лозовій), де зберігалися непридатні для використання пестициди.

«Фактично ніяких мір для забезпечення належних умов зберігання пестицидів не зроблено, ремонтні роботи не проведені», - зазначив він.

О.КИРИЛЮК додав, що через неналежне зберігання пестицидів, стався їхній витік. Це зумовило необхідність евакуації понад 200 мешканців села Катеринівка Лозівського району. Заступник прокурора підкреслив, що евакуація та відновлювальні роботи також проводилися за рахунок державного бюджету.

За словами 1-го заступника прокурора, в ході перевірки інциденту працівники прокуратури також встановили, що керівник ТОВ ухилявся від сплати податків на податків і самовільно зайняв земельну ділянку площею 6,5 га.

У цілому керівник підприємства завдав шкоди державі на суму більше 760 тис. грн.

На сьогодні керівник підприємства знаходиться на підписці про невиїзд, йому висунуті звинувачення за Ст. 366 ч. 2 (посадовий підлог), Ст. 367 ч.2 (халатність), Ст. 364 ч. 2 (зловживання посадовим становищем), Ст. 191 ч. 5 (замах на розкрадання коштів у особливо крупному розмірі) КК України.