Україна відкрила новий театр військових дій: WSJ розповів про ситуацію в Криму

Кримчани кажуть, що перестали працювати основні служби, такі як дитячі садки, вивіз сміття та банкомати.

Понад чотири роки Володимир Путін намагався захистити росіян від тягот війни. Однак тепер Україна перетворила Крим, анексований Путіним у 2014 році, на новий театр військових дій – сотні безпілотників щодня атакують кримські енергетичні та паливні об’єкти. У результаті місцеві жителі та туристи на власному досвіді відчувають наслідки конфлікту, пише The Wall Street Journal.

У Криму тепер регулярно оголошується повітряна тривога, трапляються перебої з електропостачанням, а ціна бензину сягає захмарних висот. Тисячі мешканців і туристів тікають з Криму через Керченський міст, а блокада, введена українськими безпілотниками, фактично відрізала півострів від російських поставок.

"Українські атаки перевернули життя в Криму та підірвали його імідж як вітрини імперських амбіцій Путіна в Україні після того, як він вклав у півострів величезні кошти. Кримчани кажуть, що перестали працювати основні служби, такі як дитячі садки, вивіз сміття та банкомати", – пише видання.

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Один із мешканців Севастополя розповів, що електроенергії немає вже кілька днів. Введення надзвичайного стану змусило магазини закриватися о 20:00, але більшість із них взагалі припинили роботу, оскільки охолоджені та заморожені продукти псуються без електрики.

"У Севастополі ситуація особливо складна. Більшість магазинів взагалі не працюють. Неможливо зняти готівку. Громадський транспорт працює дуже погано й у обмеженій кількості", – розповів він.

Найбільше постраждав туристичний сектор Криму. Асоціація російських туроператорів заявила, що кількість бронювань у Криму в перші тижні літа скоротилася вдвічі і може впасти ще більше. Туристи, яким все ж вдається дістатися до Криму, змушені шукати рідкісні АЗС, що працюють, або дізнаватися, де можна купити пальне на чорному ринку.

Так, туристка з Москви розповіла, що знайшла продавця на чорному ринку, який заправив її машину по 500 рублів за літр, що приблизно в шість разів перевищує середню ціну.

У неділю Путін визнав наявність проблем в енергетичній інфраструктурі Криму та заявив, що уряд компенсує будь-який дефіцит за рахунок поставок суходолом або морем. Він також назвав це частиною інформаційної кампанії, спрямованої на підрив морального духу Росії.

Однак поки що кримчанам доводиться виживати самостійно.

Одна з мешканок Ялти розповіла, що звільнилася з роботи, щоб залишитися вдома з дітьми, оскільки заняття в дитячому садку скасували. А через брак палива вона не може дістатися до дитячого садка, який працює в екстрених випадках.

Ситуація в Криму

Раніше УНІАН повідомляв, що Крим занурився в невизначеність через удари України. У Севастополі запровадили відключення електроенергії, по всьому півострову обмежили продаж палива для населення, а дитячі літні табори тимчасово закрили.

Як зазначає The Times, мета української кампанії полягає в тому, щоб змусити Кремль піти на переговори, поставивши під загрозу контроль Росії над Кримом.

Водночас існує ризик, що така стратегія може спровокувати ескалацію з боку Москви. Російський диктатор Володимир Путін може обрати більш обережний підхід, що передбачає заморожування конфлікту, але в умовах тиску здатний ухвалювати непередбачувані рішення.

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