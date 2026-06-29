Лукашенко після зустрічі з Путіним прилетів на переговори з Сі Цзіньпіном

Глава Китаю заявив, що "нинішні китайсько-білоруські відносини перебувають на історичному піку".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні для проведення переговорів. Перші подробиці зустрічі опублікував Telegram-канал "Пул Первого".

Повідомляється, що Лукашенка з літака зустріли червоною доріжкою та почесною вартою. Сам Сі на зустрічі не був присутній.

Політики вже провели робочу зустріч, за якою відбудеться традиційний обід.

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Як повідомляється, глава Китаю заявив, що "нинішні китайсько-білоруські відносини перебувають на історичному піку".

У відповідь Лукашенко заявив, що "дуже цінує" позитивну оцінку взаємин між країнами.

"Це саме те, про що ми говорили з вами раніше. І, можливо, певною мірою, те, про що ми мріяли напередодні цього глобального співробітництва між Білоруссю та… Китаєм", – заявив він.

Візит Лукашенка до Китаю відбувся після його переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним минулого тижня. Зустріч відбулася на тлі наростаючої напруженості між Білоруссю та Україною.

Білорусь у війні в Україні

Як писав УНІАН, у червні президент України Володимир Зеленський висунув ультиматум керівництву Білорусі: прибрати ретранслятори, які допомагають росіянам наводити "Шахеди" на цілі в Україні, або Україна прибере їх сама. Незабаром ретранслятори на території Білорусі справді замовкли.

Аналітики ISW пишуть, що Кремль посилює тиск на Лукашенка з метою розширити білоруську участь у війні Росії проти України. Але білоруський диктатор продовжує чинити опір вимогам Росії, намагаючись при цьому зберегти її прихильність.

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