'Жодних дурних ідей': країни Балтії різко виступили проти переговорів із Путіним

Прем'єр-міністр Естонії заявив, що зараз "для майбутнього Європи відбуваються позитивні зміни".

Прем’єр-міністри Латвії та Естонії рішуче відкинули ідею переговорів із Москвою, при цьому наголосили, що боротьба України проти російського вторгнення докорінно змінює Європу та робить "хороші речі" для її майбутнього.

"Це той момент, коли оборонна співпраця в ЄС стала реальністю. Європа була проєктом миру без зброї. Тепер це буде проєкт миру – але зі зброєю", – заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв’ю Euractiv.

За його словами, якщо Європа – найбагатший регіон у світі – матиме зброю та здатність реагувати на загрози безпеці всередині країни та за її межами, то стане набагато сильнішою, а також – більш авторитетним глобальним гравцем.

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"З поганих причин для майбутнього Європи відбуваються хороші речі", – додав він.

При цьому політики не вважають, що зараз настав відповідний час для мирних переговорів з Росією.

"Я не вірю в мирні угоди. Принаймні, зараз", – каже новий прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс.

Завдання, за його словами, полягає не в підготовці до компромісів, а в забезпеченні відсутності "слабкої ланки" на східному кордоні Європи. Він вважає, що Європа має зосередитися на озброєнні, а не на налагодженні контактів із Москвою.

"Ми маємо дотримуватися єдиного підходу – лише тоді не буде ніяких дурних ідей. Саме тому у нас такі хороші сусіди. Спочатку ми маємо повірити в себе. Ми маємо показати силу", – каже він.

Переговори Європи з Росією

Раніше деякі країни Євросоюзу висунули ідею призначення спеціального посланця для проведення переговорів з Росією щодо припинення війни в Україні. ЗМІ повідомляли, що високопоставлені європейські чиновники прагнуть скоординувати свій підхід, оскільки війна вступає в нову фазу і вони готуються до моменту, коли спілкування з Кремлем стане інтенсивнішим.

Зокрема, головний радник голови Європейської ради Антоніу Кошти двічі спілкувався по телефону з високопоставленим російським чиновником, наближеним до Володимира Путіна. Метою розмов були спроби підготувати ґрунт для більш змістовних переговорів у майбутньому.

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