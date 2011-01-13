Лавров сподівається, що на кордоні України з Росією не буде «стояти паркан»

Харків. 13 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ сподівається, що після демаркації на українсько-російському кордоні не буде «паркан стояти».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Сподіваюся, що демаркуватися кордон буде не для того, щоб там паркан стояв, а для того, щоб було людям зручно через цей кордон спілкуватися, природно, не допускаючи при цьому порушення російських і українських законів», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він нагадав, що комісія з демаркації створена й розпочинає роботу. При цьому главі МЗС РФ важко відповісти, скільки їй часу буде потрібно. «Скільки часу буде потрібно, я не знаю. Це чисто технічна, достатньо трудомістка робота», - сказав він.

С.ЛАВРОВ також повідомив, що переговори із розмежування Азово-Керченської акваторії тривають у рамках відповідної робочої групи Міждержавної Українсько-Російської комісії.

За його словами, це питання недавно обговорювалося. «Розраховую, що недалекому майбутньому буде досягнуто прогрес», - сказав С.ЛАВРОВ.

Довідка УНІАН. Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала в тому, що позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво дамби в Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) у напрямку міста Керч до Тузли. Уряд України розцінив будівництво дамби як посягання на суверенітет держави.

Будівництво було припинено 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.

12 травня 2010 року перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що після підписання 17 травня угоди між Україною та Росією про демаркацію державного кордону буде створено відповідну робочу групу, яка займатиметься спірними питаннями, зокрема щодо острова Тузла.

17 травня 2010 року Україна та Росія уклали угоду про демаркацію державного кордону.

Наприкінці грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що вже в першому кварталі 2011 року Україна і Росія домовляться про розмежування кордонів. Президент нагадав, що головною проблемою в цьому питанні є Керченська протока. «Останні наші переговори нас переконали в тому – і зараз робоча група активно працює – що, ось-ось домовимося. І це буде подія дуже велика, тому що ми отримаємо вже реальний кордон із Росією, до речі й з Білоруссю. Вже питання майже вирішено», - інформував В.ЯНУКОВИЧ.