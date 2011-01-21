Доказів підкупу при визначенні організаторів Євро-2012 не знайдено

Харків. 21 січня. УНІАН. Прокуратура Кіпру визнала повністю необґрунтованими звинувачення у підкупі чиновників УЄФА при визначенні організаторів Євро-2012 і вирішила закрити цю справу.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Згідно з повідомленням, УЄФА радий звістці про те, що генеральний прокурор Республіки Кіпр постановив закрити справу, пов`язану зі звинуваченнями громадянина цієї країни Спіроса МАРАНГОСА відносно рішення Виконавчого комітету УЄФА від 2007 року, згідно з яким Україна та Польща були призначені приймаючими асоціаціями Євро-2012.

Європейський футбольний союз задоволений, що в ході розслідування поліція не виявила жодних доказів чи інформації, які б підкріплювали звинувачення С.МАРАНГОСА. Керівний футбольний орган Європи, зокрема, вітає підтвердження того, що всі звинувачення у корупції чи хабарництві, висунуті ним проти УЄФА та його членів стосовно призначення приймаючих країн Євро-2012, визнані повністю необґрунтованими.

Окрім того, УЄФА взяв до уваги вибачення С.МАРАНГОСА, яке він зробив у письмовій заяві правоохоронним органам Кіпру через ситуацію, яка виникла внаслідок його слів.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2010 року УЄФА офіційно подав юридичну скаргу до Швейцарського кримінального суду на С.МАРАНГОСА, який зробив заяви, що ставили під сумнів прозорість голосування в 2007 році під час обрання країн-господарів Євро-2012. Ця справа й досі залишається відкритою.

Паралельно УЄФА подав судовий позов на Кіпрі на найвищому рівні, звернувшись до генерального прокурора країни.

“УЄФА був змушений звернутися до суду, по-перше, щоб встановити, чи має С.МАРАНГОС будь-які докази та обгрунтування своїх заяв. По-друге, для захисту честі та доброго імені УЄФА і європейського футболу в цілому, які серйозно постраждали від заяв С.МАРАНГОСА”, - наголошується у повідомленні.

24 жовтня 2010 року німецьке видання Sueddeutsche Zeitung повідомило, що член правління футбольної асоціації Кіпру С.МАРАНГОС нібито має докази підкупу Україною і Польщею членів виконкому УЄФА для отримання права на проведення фіналу Євро-2012. С.МАРАНГОС стверджував, що у корупційній операції на суму 11 млн. євро замішані п`ятеро членів виконкому УЄФА.

У свою чергу генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО заявив, що в УЄФА вважають безпідставними звинувачення у корупції при визначенні країн, що прийматимуть фінал Євро-2012.

Україна і Польща отримали право на проведення Євро-2012 у квітні 2007 року. У 2009 році УЄФА затвердив організаторами турніру 4 польських і 4 українських міста.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА