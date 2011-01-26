У Харкові запевняють, що газ підприємству «ДРІТ» не перекриють

Харків. 26 січня. УНІАН. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин ДУЛУБ заявляє, що газ обласному Комунальному підприємству «Дирекція розвитку інфраструктури територій» («ДРІТ»), відключено не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник губернатора сказав на брифінгу коментуючи рішення ДК «Газ України» відключати від газопостачання 12 підприємств комунальної теплоенергетики через значну заборгованість перед компанією.

За словами В.ДУЛУБА, між керівництвом Харківської області та управлінням НАК «Нафтогаз Україна» на сьогодні досягнута усна домовленість про те, що газ комунальному підприємству «ДРІТ» відключено не буде.

«На даний момент облдержадміністрація разом з керівництвом підприємства направила відповідні листи в НАК «Нафтогаз України» з обґрунтуванням причин утворення заборгованості та із зазначенням графіків погашення боргів за спожитий газ. В усних переговорах, які ми провели з «Нафтогазом України», ми досягнули домовленості, що газ відключено не буде, і всі райони, які обслуговує «ДРІТ», будуть працювати в нормальному режимі», - сказав В.ДУЛУБ.

За його словами, на даний момент заборгованість підприємства «ДРІТ» перед постачальником газу становить 20 млн. грн., тоді як компенсація різниці в тарифах, що має отримати підприємство, перевищує цю суму на 6 млн. грн.

«Якщо на сьогоднішній день повернути різницю в тарифах, яка належить підприємству, вона повністю перекриє наявну заборгованість. На сьогоднішній день різниця в тарифах для підприємства становить 26 мільйонів гривень. Якщо держава цю різницю відшкодує за розрахунками, які ми надали (а нам їх не повертали, що означає, що їх прийняли), то «ДРІТ» повністю розрахується з боргами, і в нього ще залишаться гроші для оплати газу, отриманого в цьому опалювальному сезоні»,- сказав В.ДУЛУБ.