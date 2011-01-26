Янукович привітав Добкіна з днем народження

Харків. 26 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав голову Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА з днем народження, який він святкує сьогодні, 26 січня.

Про це повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.

«Шановний Михайле Марковичу! Прийміть мої щирі вітання з нагоди Вашого дня народження.

За роки самовідданої праці Ви здобули незаперечний авторитет і повагу як принциповий та відповідальний керівник, що глибоко розуміє інтереси й потреби громади, вирішуючи актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Харківщини.

Глибоко переконаний, що Ваші знання і професійні вміння, досвід роботи та життєва мудрість й надалі стануть запорукою успішного виконання завдань на шляху розбудови Харківської області та поліпшення добробуту її жителів.

Бажаю Вам міцного здоров`я, добра і злагоди, невичерпних життєвих сил та нових здобутків на ниві служіння українській державі.

З повагою,

Віктор ЯНУКОВИЧ», - йдеться у привітанні.