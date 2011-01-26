На Харківщині посилено заходи безпеки

Харків. 26 січня. УНІАН. В Харківській області посилено заходи безпеки у зв`язку з вибухами у московському аеропорту «Домодєдове».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у перс-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора - керівника апарату облдержадміністрації Василя ХОМУ.

За його словами, в області проводяться більш жорсткі заходи з безпеки, особливо на об`єктах, які пов`язані з масовим скупченням людей, у тому числі й на території міжнародного аеропорту «Харків».

«Посилена робота прикордонної служби, підрозділів внутрішніх військ та міліції, посилений режим патрулювання», - сказав В.ХОМА.

В.ХОМА також повідомив, що зараз розробляється програма «Безпечне місто». «Коли Президент України затвердить Положення про міжвідомчу штабі з безпеки та правопорядку з підготовки до Євро-2012, у Харкові буде створено відповідний штаб. Крім того, в області періодично проходять антитерористичні навчання, в яких беруть участь підрозділи всіх силових структур », - зазначив В.ХОМА.

За даними начальники Харківського прикордонного загону Віктора МЕЛЬНИЧЕНКА, на всій території, яку обслуговує прикордонний загін, посилені заходи безпеки. Проводиться посилений прикордонний контроль у пунктах пропуску, посилена охорона кордону поза пунктами пропуску.