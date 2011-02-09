У мікрорайон Надеждівка Барвінкового прийшов газ

Харків. 9 лютого. УНІАН. У мікрорайон Надеждівка міста Барвінкове прийшов газ.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрація, з нагоди цієї події у Барвінковому відбулася урочиста церемонії.

Вітаючи присутніх, губернатор Михайло ДОБКІН зазначив, що сьогоднішня подія – це 100% заслуга мешканців мікрорайону, бо ще 2006-го року проект починав розроблятися за кошти громади. За його словами, газифікація в Барвінковому й надалі триватиме.

«Цього року це лише перший крок, ще будуть виділені кошти на подальшу газифікацію як мікрорайону, так і всього міста, - сказав М.ДОБКІН.

Він повідомив, що минулого року в Харківській області було газифіковано 12 населених пунктів, вартість цих робіт становить близько 20 млн. грн. Цього року, додав губернатор, у процесі газифікації планується освоїти близько 30 млн. грн.