Придбання потягів «Skoda» не є альтернативою закупівлі швидкісних «Hуundai»

Харків. 9 лютого. УНІАН. Поїзди виробництва чеської фірми «Skoda», які незабаром придбає Південна залізниця, не будуть альтернативою закупівлі швидкісних електропоїздів «Hуundai».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Південної залізниці, два двоповерхові електропотяги подвійного живлення компанії «Skoda Vagonka», які підприємство закуповує згідно з контрактом, підписаним 2010-го року, вирішуватимуть принципово інші завдання, ніж швидкісні поїзди «Hуundai».

Поїзди «Hуundai», пояснили у прес-службі, призначені для перевезення пасажирів на маршрутах швидкісного руху, в тому числі в період проведення Євро-2012, тоді як електоропотяги «Skoda» будуть здійснювати приміські перевезення в межах однієї дороги (ділянки Харків – Полтава – Кременчук, Харків – Куп`янськ).

Як поінформували у прес-службі, електрифікація залізничних напрямків – це один з найважливіших пріоритетів розвитку залізничної галузі України. У 2007 році Південна залізниця, здійснивши електрифікацію ділянки Коломак – Раднаркомівська забезпечила наскрізний рух поїздів, у тому числі приміських і міжобласних з використанням електротяги на великому полігоні дороги від прикордонної з Росією станції Тополі до стикової станції з Південно-Західної залізницею Гребінка. Однак у зв`язку з наявністю на залізниці пунктів стикування постійного та змінного струму (на зазначеному полігоні їх два: в Огульцях Сумської області та Граковому Куп`янського району) виникли незручності для пасажирів, пов`язані з їх пересадкою у зазначених пунктах стикування. Тому вже тоді для усунення зазначених незручностей у керівництва дороги виникло рішення про придбання для забезпечення міжобласних приміських перевезень сучасних комфортабельних потягів, які володіють підвищеною місткістю і створюють можливість здійснення повного контролю за оплатою проїзду в таких поїздах. Цим вимогам повною мірою відповідали двоповерхові електропоїзди подвійного живлення чеського виробництва «Skoda».