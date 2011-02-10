Ліна Костенко раптово перервала свій тур по Україні

Харків. 10 лютого. УНІАН. Ліна Костенко, яка нещодавно побувала у Харкові, раптово перервала свій творчий тур по Україні.

Її зустрічі з читачами Кривого Рога та Острога відсуваються на невизначений термін, а львівські зустрічі – скасовуються.

Про своє рішення Ліна Костенко сповістила 9 лютого Іванові Малковичу, директорові видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Каталізатором такого рішення видатної письменниці стали «провокативні інсинуації деяких львівських письменників, журналістів та діячів театру», повідомляється на сайті видавництва.

Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» просить вибачення у всіх прихильників творчості Ліни Костенко у Кривому Розі, Львові та Острозі, які так щиро й натхненно чекали на ці зустрічі.

Після надуспішних вечорів у Рівному та Києві, які пройшли у дивовижно енергетичній атмосфері, апофеозом творчого туру Ліни Костенко у рамках презентації роману «Записки українського самашедшого» стала зустріч у Харківському оперному театрі, на якій були присутні близько 2000 читачів, а ще понад 1000 не змогли поміститися в залі. «До нашого Оперного приїжджали примадонни опери і балету, зірки естради й кіно, – захоплено розповідала директорка театру, – але такого ажіотажу Харківська опера ще не бачила».

У всіх містах туру бажаючих потрапити на зустрічі було набагато більше, ніж могли вмістити зали. «Хоч проводь презентації на стадіонах», – жартували організатори. Дорогою до Києва було багато шляхетних планів щодо нових творчих зустрічей...

«Але тепер я знову буду спілкуватися зі своїми читачами переважно через свої книжки», – повідомила Ліна Костенко.

Розуміючи й поділяючи обурення свого Автора, видавництво все ж сподівається, що в майбутньому з`являться можливості запланувати нові зустрічі Ліни Костенко з її солідарними і вдячними читачами.

«Я всіляко намагався переконати Ліну Василівну не переривати туру, – зазначає Іван Малкович, – я зокрема сказав: «Ліно Василівно, ви ж бачите, що ви, мов той криголам, проламуєте штучно створену кригу українського відчуження... «Так, я згодна, як криголам, пробивати кригу, хоч це й дуже холодно, – відказала Ліна Костенко, – я згодна пробивати стіну, але криголами не плавають у болоті...».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА