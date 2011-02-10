Королевська: пенсійна реформа виштовхує людей на пенсію

Харків. 10 лютого. УНІАН. Пенсійна реформа, запропонована урядом, змушує людей завчасно виходити на пенсію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявила народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, у результаті запропонованої реформи на пенсію вийдуть найкращі та найпрофесійніше працівники, що, безперечно, зашкодить економіці Україні.

Н.КОРОЛЕВСКА підкреслила, що пенсійна система однозначно вимагає реформування, однак не такого, яке приводить до погіршення життя людей.

«Пенсійна реформа, безперечно, потребує реформи, але не такої реформи, яка призводить до погіршення життя людей, а реформа, яка приведе до накопичувальної системи», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона підкреслила, що реформа, запропонована урядом, «викликає шок» у населення, й аж ніяк не покращує пенсійне забезпечення.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що Комітет Верховної ради України з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва напрацьовуватиме додаткові пропозиції до пенсійного законодавства.