Янукович 15 лютого відвідає Харків

Харків. 10 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 15 лютого здійснить робочу поїздку в Харківську область.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, Президент планує, зокрема, відвідати ВАТ «Хартрон», де ознайомиться з виробництвом одного з провідних вітчизняних підприємств ракетно-космічної галузі.

Глава держави також проведе нараду з адміністративно-господарським активом області і поспілкується з журналістами, повідомили у прес-службі.