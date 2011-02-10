Королевська приїхала до Харкова битися за підприємців

Харьков. 10 февраля. УНИАН. Сегодня в Харькове народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ презентовала новую модель упрощенной системы налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат на пресс-конференции в Харькове отметила, что принятый в 2010 году Налоговый кодекс создал еще более неблагоприятные условия для ведения бизнеса в Украине.

По словами Н.КОРОЛЕВСКОЙ, исходя из сложившихся ситуации Комитет ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства совместно с Советом предпринимателей при Верховной Раде разработали новую концепцию, которая с сегодняшнего дня, начиная с Харькова, будет обсуждаться в предпринимательской среде.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что, согласно новой концепции, из упрощенной системы налогообложения исключаются некоторые виды деятельности, которые юридические наиболее часто лица используют для оптимизации затрат. Также предлагается доход предприятия, которое может претендовать на упрощенную систему, увеличить до 1,5 млн. грн. При этом предприятиям предоставляется право найма работников и право отнесения на затраты расходы при работе с юридическими лицами.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что для детенизации упрощенной системы предлагается также градуировать годовой доход предприятия, соотнося с ним определенный вид деятельности.

«Градация 200 тис. грн., 300 тыс. грн. и до 1,5 млн. грн. В разные градации выведены разные виды деятельности, разные права найма людей и разные условия ведения бизнеса», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам депутата, новая концепция в течение ближайших двух недель будет обсуждаться в предпринимательской среде, а после этого, с учетом всех поправок и предложений, будет написан на надлежащем уровне обоснованный законопроект.