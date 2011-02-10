На Харківщині «Свобода» заявляє про допити її активістів

Харків. 10 лютого. УНІАН. Голова Ізюмської міської організації ВО «Свобода» Артем ЗАЇКА заявляє, що його та деяких інших активістів осередку допитали у справі про нещодавні вибухи в Макіївці Донецької області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Свобода».

За словами А.ЗАЇКИ, під час допиту працівники міліції намагалися отримати «закриту інформацію про партійців осередку». Такі дії, на думку свободівців, свідчать про початок процесу «закручування гайок».

Представники ВО «Свобода» звернулися до начальника Головного управління МВС України в Харківській області Михайла МАРТИНОВА з вимогою «негайно надати пояснення дій своїх підлеглих та утриматися від випитування у свободівців конфіденційної інформації під приводом розслідування подій в Макіївці».

Як повідомляв УНІАН, 20 січня в Макіївці прогриміли два вибухи - біля торговельного центру і біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства «Макіїввугілля». В результаті обох вибухів постраждалих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні було знайдено конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі у Макіївці». У листі також було вказано механізм і порядок передачі грошей. Також невідомі погрожували, що у разі невиконання вимог у різних місцях Макіївки пролунають ще 5 вибухів.

За фактами вибухів у Макіївці Управління Служби безпеки України в Донецькій області порушило кримінальну справу і розшукує двох чоловіків.