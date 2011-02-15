Янукович прибув до Харкова з робочим візитом

Харків. 15 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Харкова з робочою поїздкою.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, літак Президента, який приземлився у міжнародному аеропорту «Харків», зустріли голова ОДА Михайло ДОБКІН, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС і голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ.

Як повідомляв УНІАН, у ході поїздки до Харкова В.ЯНУКОВИЧ покладе квіти до Меморіального комплексу воїнам, загиблим в Афганістані, ознайомиться з роботою ВАТ «Хартрон». Також глава держави візьме участь у розширеному засіданні регіонального Комітету з економічних реформ та поспілкується з пресою.