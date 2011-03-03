Харківське вагонне депо реконструюють до Євро-2012

Харків. 3 березня. УНІАН. Південна залізниця здійснить реконструкцію Харківського вагонного депо до Євро-2012.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

Обслуговування нових поїздів Hyundai і Skoda та двох поїздів локомотивної тяги з новими вагонами «Україна-2» Крюківського вагонобудівного заводу, які надійдуть на Південну залізницю в рамках підготовки до Євро-2012, планується здійснювати в ремонтно-екіпірувальних депо Харківської вагонної дільниці, на якому з минулого року проводиться масштабна реконструкція.

За даними прес-служби, у 2010 році була проведена модернізація світлового ліхтаря покрівлі будинку з установкою перекриття з профільованого напівпрозорого та непрозорого листа, встановлені нові дефлектори витяжної вентиляції, виконано піскоструминне очищення та фарбування несучих металоконструкцій покрівлі, проведено фарбування стельових плит перекриття і верхньої частини стін, повністю замінено освітлення на стелі. Після проведення реконструкції ліхтаря навантаження на ферми перекриття і фундамент знижена на 25%.

Цього року реконструкція будівлі ремонтно-екіпірувальних депо буде продовжена. В оновленому депо планується облаштувати трирівневі майданчики для обслуговування вагонів та дахових кондиціонерів. Буде змонтовано обладнання для заміни колісних пар без розчеплення вагонів і піднесення їх на домкратах, а також вантажопідйомні механізми для демонтажу блокових кондиціонерів.

Також будуть встановлені електричні колонки постійного струму з напругою 50В, 110В і 380В для зарядки акумуляторних батарей пасажирських вагонів, проведення зварювальних робіт та підключення систем електропостачання вагонів до зовнішнього харчування, електричні технологічні колонки постійного струму з напругою 3000В для живлення систем електропостачання вагонів через статичні перетворювачі та підключення опалення вагонів, а також колонки для подачі стислого повітря, гарячої та холодної води на кожен вагон поїзда.

Для відкачування і промивки баків екологічно чистих туалетних систем буде обладнана централізована система з колонками під кожен вагон поїзда.