У Харкові міліція запроваджує систему відеоспостереження за вулицями міста

Харків. 10 березня. УНІАН. В рамках підготовки до Євро-2012 харківська міліція запроваджує систему відеоспостереження за вулицями міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, перші 28 камер вже встановлені в місцях великого скупчення людей та проведення масових заходів. Ще 16 камер ведуть відеонагляд за станціями метро.

За інформацією ЦЗГ, відеосигнал з камер надходить до чергової частини обласної міліції в режимі реального часу, по радіоканалу, завдяки орендованим точкам доступу, які встановлені на висотних об’єктах міста. В черговій частині спеціальне обладнання ретранслює відео на монітори комп’ютерів. Це дає можливість протягом лічених хвилин реагувати на правопорушення, направляючи на місце пригоди патрульні наряди, що знаходяться поблизу. У разі необхідності запис подій можна переглянути, оскільки відеоінформація архівується та зберігається на спеціальному сервері.

Над проектом створенням більш розгалуженої мережі відеоспостереження працює група фахівців, до якої входять спеціалісти з програмного забезпечення. Планується не лише встановити додаткові відеокамери, а й удосконалити програмне забезпечення для детальнішої обробки зображення.

Також тривають роботи щодо впровадженню системи відеонагляду за ситуацією на дорозі. Створюється така система відеоспостереження за дорожнім рухом, яка б дозволяла в автоматичному режимі фотографувати автомобілі у зоні контролю та відображати у кадрі швидкість руху, дату і час зйомки. Не менш важливою є здатність програмного забезпечення розпізнавати державні номерні знаки. Всю цю інформацію у подальшому планується передавати цифровими каналами зв`язку на сервер центрального посту, перевіряти розпізнані номерні знаки по облікових базах даних, передавати кадри по радіоканалу на ноутбук мобільного посту у патрульній машині в режимі реального часу, проводити пошук зафіксованих транспортних засобів у базі даних по різних параметрах, друкувати отримані дані та зафіксований кадр.

Система відеоспостереження має відігравати й профілактичну роль, оскільки камери відеоспостереження – своєрідні запобіжники зловмисних вчинків та протиправних дій, порушення правил дорожнього руху, зазначають у ЦЗГ.