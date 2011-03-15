Добкін зустрівся з представниками харківських ЗМІ

Харків. 15 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН сьогодні зустрівся з представниками харківських ЗМІ.

У ході традиційної зустрічі «Чай з губернатором» керівник області обговорив найбільш актуальні для регіону теми.

Були порушені питання розрахунків Харківської області за спожитий газ, формування цін на пальне, стану харківських промислових підприємств та перспектив розвитку енергетики країни у світлі проблем, що виникли на атомних електростанціях Японії після руйнівного землетрусу та цунамі, повідомляє сайт облдержадміністрації.