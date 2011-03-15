Добкін зустрівся з представниками харківських ЗМІ
15:45, 15 березня 2011Харьків
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Журналісти пили чай з губернатором
Харків. 15 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН сьогодні зустрівся з представниками харківських ЗМІ.
У ході традиційної зустрічі «Чай з губернатором» керівник області обговорив найбільш актуальні для регіону теми.
Були порушені питання розрахунків Харківської області за спожитий газ, формування цін на пальне, стану харківських промислових підприємств та перспектив розвитку енергетики країни у світлі проблем, що виникли на атомних електростанціях Японії після руйнівного землетрусу та цунамі, повідомляє сайт облдержадміністрації.
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