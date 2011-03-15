У мешканця Ганнівки відібрали німецьку гранату

Харків. 15 березня. УНІАН. Працівники карного розшуку Печенiзького райвідділу міліції вилучили у 23-річного непрацюючого мешканця села Ганнівка Печенiзького району гранату німецького виробництва часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, гранату було виявлено в гаражі на території домоволодіння в ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання території Харківської області.

Вилучене направлено на дослідження. Місце та мета придбання встановлюються.