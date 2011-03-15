У мешканця Ганнівки відібрали німецьку гранату
16:09, 15 березня 2011Харьків
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Зброю виявили у гаражі
Харків. 15 березня. УНІАН. Працівники карного розшуку Печенiзького райвідділу міліції вилучили у 23-річного непрацюючого мешканця села Ганнівка Печенiзького району гранату німецького виробництва часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, гранату було виявлено в гаражі на території домоволодіння в ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання території Харківської області.
Вилучене направлено на дослідження. Місце та мета придбання встановлюються.
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