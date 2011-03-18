Добкін бере участь у Міжнародному форумі держав - учасниць СНД

Харків. 18 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН у складі делегації України бере участь в роботі Міжнародного економічного Форуму держав - учасниць СНД «20 років разом: досвід співробітництва та перспективи», який відбувається сьогодні в Москві.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Делегацію України очолює перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Крім пленарного засідання під час Форуму планується проведення п`яти спеціалізованих секцій, а також дискусійного майданчика «Розвиток ділового клімату в СНД. Презентація можливостей» та церемонія нагородження лідерів бізнесу держав - учасниць СНД.

Для участі в роботі Форуму запрошені високопоставлені представники державних органів, ділових і фінансових кіл, вчені, політологи, економісти з держав - учасниць СНД, експерти Європейського Союзу.