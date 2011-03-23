Інспектору колонії дали 5 років за постачання зекам наркотиків

Харків. 23 березня. УНІАН. Суд на 5 років позбавив волі інспектора однієї з харківських виправних колоній за постачання засудженим наркотиків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, рік тому інспектор був затриманий правоохоронцями на території зони, що охороняється в колонії.

У нього було виявлено та вилучено наркотичну речовину, яку він на той час намагався збути за матеріальну винагороду засудженому, котрий уже неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі. Востаннє – за тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого.

Вироком Орджонікідзевського районного суду Харкова 23-річного колишнього молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки однієї з харківських виправних колоній управління Держдепартаменту України з питань виконання покарань у Харківській області засуджено на 5 років і 1 місяць позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади у правоохоронних органах і органах державної влади строком на три роки, з конфіскацією особистого майна.