Військова прокуратура взялася за танкоремонтників

Харків. 4 квітня. УНІАН. Військова прокуратура Дарницького гарнізону (Центрального регіону України) викрила факти службового підроблення та зловживання службовим становищем з боку керівництва держпідприємства «Київський ремонтно-механічний завод», що завдали збитків заводу на суму близько 3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України, уточнивши, що кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу.

Як зазначили в прокуратурі, державне підприємство «Київський ремонтно-механічний завод» належить до сфери управління Міністерства оборони України і створено для виконання ремонту озброєння і військової техніки.

Встановлено, що для налагодження власного виробництва траків (деталей, що входять до гусеничної стрічки бронетанкової техніки) керівництво заводу усно домовилося із посадовцями ЗАТ «Укрбронекомплект» про оренду технологічної лінії для виробництва зазначених виробів методом лиття із сталі. Пізніше між підприємствами було укладено договір оренди технологічної лінії із завищенням орендної плати. Крім цього, службовці держпідприємства та ЗАТ «Укрбронекомплект» склали офіційні документи, до яких внесли неправдиві відомості про вартість обладнання, збільшивши її на суму понад 10 млн. грн. В результаті цих оборудок держпідприємству завдано збитків на суму майже 3 млн. грн.