Погода у понеділок

Харків. 11 квітня. УНІАН. У понеділок в Україні пройдуть мокрий сніг та дощ, вдень до 8° тепла.

Як повідомили УНІАН у Гідрометцентрі, 11 квітня буде хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг і дощ (вдень в Криму помірний дощ). Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях та в південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні до 5° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 12° тепла; в Карпатах вночі і вдень 2-7° морозу.

У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

У столиці хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.