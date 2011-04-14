У Харкові пройде Чемпіонат світу з військово-спортивного багатоборства

Харків. 14 квітня. УНІАН. У Харкові 15 – 17 квітня відбудеться IV Чемпіонат світу з військово-спортивного багатоборства в номінації «Бойове багатоборство».

Про це кореспондентові УНІАН повідомив президент Міжнародного союзу розвитку військово-спортивних багатоборств, президент Всеукраїнської федерації військово-спортивний багатоборств Сергій ЗАЙЦЕВ.

За його словами, чемпіонат розпочнеться 15 квітня зі змагань у стрільбі, які проходитимуть у тирі «Снайпер», що на вулиці Сумській, 35, а урочиста церемонія відкриття змагань відбудеться 16 квітня о 9.00 в легкоатлетичному манежі ХТЗ (просп. Московський, 244/1), де проходитимуть змагання з рукопашного бою без холодної зброї та рукопашного бою з холодною зброєю.

С.ЗЕЙЦЕВ зауважив, що в змаганнях візьмуть участь близько 350 спортсменів із Азербайджану, Білорусі, В’єтнаму, Грузії, Ірану, Казахстану, Молдови, Польщі, Російської Федерації, Румунії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини та України.

За його словами, часткове фінансування IV Чемпіонату світу з військово-спортивного багатоборства взяло на себе Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, однак основні витрати прийшлися на організаторів та учасників змагань.