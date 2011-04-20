Серйозної альтернативи атомній енергетиці немає - експерт

Харків. 20 квітня. УНІАН. Альтернативні джерела енергії не можуть забезпечити потрібної для промисловості щільності енергії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції, присвяченій будівництву на базі Харківського фізико-технічного інституту (ХФТІ) ядерної установки, висловив доктор фізичних наук, співробітник ХФТІ, один із розробників проекту будівництва в Харкові ядерної установки Віктор ВОЄВОДІН.

«В Україні 70% іде на забезпечення підприємств, уся економіка України дуже енергомістка, це металургійні, хімічні виробництва. До речі, розрахунок, проведений МАГАТЕ, показує, що альтернативні джерела не можуть забезпечити необхідну щільність енергії. Вони можуть бути для побутового використання», - сказав В.ВОЄВОДІН.

Він підкреслив, що на сьогодні «жоден із серйозних гравців на енергоринку не відмовився від атомної енергетики».

«На жаль, без атомної енергетики обійтися, я гадаю, в принципі неможливо буде», - додав В.ВОЄВОДІН.

За словами керівника проекту будівництва ядерної установки в Харкові Івана КАРНАУХОВА, на сьогодні атомна енергетика забезпечує близько 50% виробництва енергії, а тому для України «альтернативи атомній енергетиці серйозної немає».

«Інших джерел енергії у нас серйозних немає», - наголосив він.

При цьому науковці підкреслили, що ядерна установка в Харкові буде використовуватися виключно в наукових та медичних цілях, зокрема для дослідження різних видів енергії, для отримання всього спектру медичних ізотопів і для розвитку найсучасніших методів лікування. Вона являтиме собою праобраз найбезпечнішого ядерного реактору, заснованого на підкритичній збірці.